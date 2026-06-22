Swisscom erweitert Callfilter um Spam-Warnung

Swisscom hat den Callfilter um eine Warnung vor Spam-Anrufen erweitert. Der im Jahr 2016 eingeführte Callfilter blockiert Anrufe, bei denen es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um unerwünschte Werbeanrufe handelt. Laut Swisscom
werden damit monatlich rund acht Millionen Spamanrufe blockiert.
Jetzt wird dieser Spamschutz weiter ausgebaut: Bei Anrufen, die nicht eindeutig als unerwünschte Anrufe blockiert werden können, jedoch ein Verdacht besteht, wird neu ein Warnhinweis ausgegeben. Entsprechende Anrufe werden weiterhin durchgestellt, doch erscheint auf dem Display der Hinweis "Vorsicht: Spam-Verdacht", worauf die Kunden entscheiden können, ob sie den Anruf entgegennehmen oder ignorieren wollen. Für die Beurteilung, ob es sich um einen Spam-Anruf handelt, oder nicht, nutzt Swisscom Kriterien wie Auffälligkeiten der Rufnummer, Anrufzeitpunkt oder auch gemeldete Kundenbeschwerden.
Der Warnhinweis wird auf allen Smartphone-Displays angezeigt, unabhängig vom Modell, ebenso auf unterstützten Festnetztelefonen. Einzige Bedingung ist ein aktivierter Callfilter, worauf die neuen Spam-Warnungen automatisch angezeigt werden.
(rd)