cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Swisscom erweitert Callfilter um Spam-Warnung
Quelle: Depositphotos

Swisscom erweitert Callfilter um Spam-Warnung

Swisscom hat die Callfilter-Funktion zur Blockierung unerwünschter Anrufe erweitert. Bei nicht eindeutig als Spam deklarierten Anrufen wird neu eine Warnung auf dem Smartphone-Display angezeigt.
22. Juni 2026

     

Swisscom hat den Callfilter um eine Warnung vor Spam-Anrufen erweitert. Der im Jahr 2016 eingeführte Callfilter blockiert Anrufe, bei denen es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um unerwünschte Werbeanrufe handelt. Laut Swisscom werden damit monatlich rund acht Millionen Spamanrufe blockiert.

Jetzt wird dieser Spamschutz weiter ausgebaut: Bei Anrufen, die nicht eindeutig als unerwünschte Anrufe blockiert werden können, jedoch ein Verdacht besteht, wird neu ein Warnhinweis ausgegeben. Entsprechende Anrufe werden weiterhin durchgestellt, doch erscheint auf dem Display der Hinweis "Vorsicht: Spam-Verdacht", worauf die Kunden entscheiden können, ob sie den Anruf entgegennehmen oder ignorieren wollen. Für die Beurteilung, ob es sich um einen Spam-Anruf handelt, oder nicht, nutzt Swisscom Kriterien wie Auffälligkeiten der Rufnummer, Anrufzeitpunkt oder auch gemeldete Kundenbeschwerden.


Der Warnhinweis wird auf allen Smartphone-Displays angezeigt, unabhängig vom Modell, ebenso auf unterstützten Festnetztelefonen. Einzige Bedingung ist ein aktivierter Callfilter, worauf die neuen Spam-Warnungen automatisch angezeigt werden. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Swisscom baut Callfilter-Funktion aus

 19. November 2025 - Neu kann man als Swisscom-Kunde auch auf dem Handy anonyme Anrufe sowie Anrufe ohne Ursprungsnummer automatisch blockieren. Ab kommendem Jahr gibt es die Callfilter-Funktion zudem auch für Wingo-, Migros-Mobile- und Coop-Mobile-Kunden.

Swisscom schaltet Callfilter standardmässig ein

 27. März 2025 - Der Callfilter von Swisscom, der unerwünschte Werbeanrufe blockiert, ist nun standardmässig aktiv. Auch bei den Bestandskunden wird der Filter nachträglich aktiviert.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
«Die Cloud ist nur aktiv gemanagt effizient»
AI braucht FinOps
Cloud-Heimkehr: Eine KMU-Rechnung
Mehr Freiraum fürs Kerngeschäft
Wer seine Cloud nicht im Griff hat, zahlt doppelt
CloudOps & FinOps mit Omada SDN
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER