Swisscom schaltet Callfilter standardmässig ein

Swisscom nimmt eine Änderung beim seit 2016 bestehenden Callfilter vor: War der Filter bislang nur auf Wunsch des Kunden aktiv, so schaltet der Provider diesen per sofort standardmässig ein. Grund für die Anpassung ist, dass der Filter bei der Einführung aus rechtlichen Gründen per Default auf Opt-in gesetzt werden musste. Da sich die rechtlichen Rahmenbedingungen zwischenzeitlich geändert haben, wird dieser nun auf Opt-out gesetzt.Gemäss Zahlen von Swisscom haben gegenwärtig über 2,35 Millionen Kunden den Filter aktiviert. Seit September 2024 ist der Callfilter standardmässig bei neuen Kunden aktiv, nun nimmt der Provider diese Änderung auch für den bestehenden Kundenstamm vor. Betroffene Kunden werden über die Änderung in der März-Rechnung informiert. Bei Mobilfunk-Kunden wird der Callfilter im späteren Verlauf dieses Jahres aufgeschaltet.Nach Angaben von Swisscom hat der Filter allein im vergangenen Monat rund vier Millionen unerwünschte Anrufe blockiert. Ausserdem sagt der Provider, dass in letzter Zeit eine starke Zunahme von unerwünschten Werbeanrufen festzustellen ist. (dok)