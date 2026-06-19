HPE ködert Vmware-Kunden mit Gratislizenzen

Hewlett Packard Enterprise will laut einem "Heise"-Bericht
Kunden unterstützen, die sich von Vmware
verabschieden wollen, und bietet ihnen die hauseigene Alternative HPE
Morpheus VM Essentials im ersten Jahr kostenlos an. Auch die für den Wechsel benötigten Zerto-Migrationslizenzen werden für gerade einmal einen Dollar angeboten. Ebenfalls im Angebot hat HPE eine freie Finanzierung seiner CloudOps-Software während drei Jahren.
Laut HPE-CTO Fidelma Russo will man mit den Gratislizenzen Kunden vom Doppelaufwand, der bei Migrationsprojekten durch den Parallelbetrieb der alten und der neuen Plattform entsteht, befreien. Vom Angebot können allerdings nur jene Kunden profitieren, die sich auf eine langfristige Partnerschaft mit HPE einlassen.
HPE verspricht zudem auch massive Kosteneinsparungen gegenüber der Vmware-Lösung. So sollen Unternehmen in der Lage sein, ihre Virtualisierungskosten mit VM Essentials um bis zu 90 Prozent zu senken. Die Erklärung für den exorbitanten Preisunterschied steckt im Berechnungsmodell für die Lizenzen: Während bei Vmware die Kosten wie bei Windows Server nach Prozessorkernen berechnet werden, kalkuliert HPE pro CPU-Sockel.
(rd)