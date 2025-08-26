cnt
Microsoft lanciert Migrations-Tool für VMware-VMs
Quelle: Microsoft

Microsoft lanciert Migrations-Tool für VMware-VMs

Um virtuelle Maschinen auf VMware-Basis bequem auf Windows Server migrieren zu können, stellt Microsoft das VM Conversion Tool vor. Es ist per sofort als Extension des Admin Centers im Preview verfügbar.
26. August 2025

     

Microsoft stellt mit dem VM Conversion Tool ein neues Werkzeug vor, mit dem VMware-VMs auf Windows Server mit Hyper-V migriert werden können. Das Tool gibt’s fortan als kostenlose Erweiterung des Admin Centers. Aktuell befindet sich das VM Conversion Tool noch in der Preview-Phase.

Man richte sich dank den minimalen Setup-Voraussetzungen damit vor allem an kleine und mittlere Unternehmen, die einen Teil ihrer Server, etwa aus Compliance-Gründen On Premises betreiben müssen. Wer das auf Windows Server und Hyper-V umsetzen möchte, soll dies fortan also über den neuen VM-Konvertierer bequem machen können. In weniger als fünf Minuten sei das Tool einsatzbereit, wie Microsoft im zugehörigen Blogartikel verspricht.
Weiter verspricht Microsoft, die Konvertierungen mit minimaler Downtime erledigen zu können. Auch soll es möglich sein, bis zu 10 VMs auf einmal auf Windows Server zu migrieren. Ob die VMware-VM zuvor auf einer Linux- oder Windows-Maschine lief, soll dabei keine Rolle spielen.

Die Extension lässt sich direkt aus den Extension Settings im Windows Admin Center installieren. Mehr Infos zum Ablauf der Migration findet sich auf Microsofts Learn-Plattform. (win)


