Edge-Login demnächst mit Google-Konto möglich

Microsoft arbeitet daran, die Anmeldemöglichkeiten beim hauseigenen Browser Edge zu erweitern. Wie "Neowin" meldet
, wird man bald einmal die Möglichkeit haben, sich mit einem Google-Konto im Microsoft-Browser anzumelden. Bis anhin wurde zwingend ein Microsoft-Account vorausgesetzt, um Einstellungen, Lesezeichen oder Passwörter geräteübergreifend zu synchronisieren. Gemäss dem betreffenden Eintrag in der Microsoft-Roadmap
soll die Anmeldung auf Windows- und MacOS-Geräten via Profilmenü oder den Anmeldebildschirm von Edge erfolgen.
Administratoren haben dennoch die Möglichkeit, die Anmeldung via Google-Konto zu verhindern. Microsoft
stellt hierfür die Gruppenrichtlinie NonMicrosoftAccountSignInEnabled zur Verfügung, mit der sich die Anmeldung mit Nicht-Microsoft-Konten unterbinden lässt.
Gemäss der Microsoft-Roadmap soll der Rollout der neuen Anmeldemöglichkeit im Verlauf des Juli erfolgen.
(rd)