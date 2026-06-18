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Edge-Login demnächst mit Google-Konto möglich
Quelle: Depositphotos

Edge-Login demnächst mit Google-Konto möglich

Laut einem Eintrag in der Microsoft-Roadmap wird man sich im Edge-Browser schon bald auch mit einem Google-Account anmelden können, um Lesezeichen oder Passwörter geräteübergreifend zu synchronisieren.
18. Juni 2026

     

Microsoft arbeitet daran, die Anmeldemöglichkeiten beim hauseigenen Browser Edge zu erweitern. Wie "Neowin" meldet, wird man bald einmal die Möglichkeit haben, sich mit einem Google-Konto im Microsoft-Browser anzumelden. Bis anhin wurde zwingend ein Microsoft-Account vorausgesetzt, um Einstellungen, Lesezeichen oder Passwörter geräteübergreifend zu synchronisieren. Gemäss dem betreffenden Eintrag in der Microsoft-Roadmap soll die Anmeldung auf Windows- und MacOS-Geräten via Profilmenü oder den Anmeldebildschirm von Edge erfolgen.

Administratoren haben dennoch die Möglichkeit, die Anmeldung via Google-Konto zu verhindern. Microsoft stellt hierfür die Gruppenrichtlinie NonMicrosoftAccountSignInEnabled zur Verfügung, mit der sich die Anmeldung mit Nicht-Microsoft-Konten unterbinden lässt.


Gemäss der Microsoft-Roadmap soll der Rollout der neuen Anmeldemöglichkeit im Verlauf des Juli erfolgen. (rd)


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