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Microsoft will Edge-Browser entschlacken
Quelle: Depositphotos

Microsoft will Edge-Browser entschlacken

Microsoft will die Beliebtheit von Edge steigern, indem der Browser vereinfacht wird. Als erstes fällt der Strategie nun die Sidebar zum Opfer, die verschwinden soll.
5. Mai 2026

     

Microsofts Edge-Webbrowser steht in der Gunst der Anwender nicht besonders hoch, was Microsoft jetzt ändern will. Wie "Windows Latest" meldet, ist der Konzern bestrebt, den Browser zu entschlacken und von kaum genutzten Funktionen wieder zu befreien.

Erstes Opfer ist nun offenbar die Sidebar, die Microsoft entfernen will, um den Browser zu vereinfachen, wies es in einem Support-Dokument formuliert wurde. Der Schritt soll zuerst bei Nutzern mit Microsoft-Konto erfolgen; ein bestätigter Termin, wann der Schritt vollzogen sein wird, liegt nicht vor. Laut "Windows Latest" wurde bereits das Anpinnen von Web Apps in der Sidebar deaktiviert. Versuche werden derzeit mit einem entsprechenden Hinweis quittiert.


Microsofts Edge-Browser schaffte es seit dem Launch im Januar 2020, sich zum zweitbeliebtesten Browser auf dem Desktop zu entwickeln; laut Statcounter verfügt Edge aktuell über einen Marktanteil von 11,5 Prozent. In der Schweiz ist der Microsoft Browser beliebter; Statcounter weist hier einen Marktanteil von rund 20 Prozent aus. (rd)


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