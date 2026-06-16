Einheitliche Domain für Sign in with Apple und iCloud+ Hide My Email

Apple hat angekündigt, die Domains hinter den beiden Diensten Sign in with Apple
und iCloud+ Hide My Email zusammenzuführen. Gegen Ende des Sommers wird das Unternehmen beide Dienste auf die geteilte Domain private.icloud.com umziehen. Neue Adressen in beiden Features werden dann auf der neuen Domain erstellt anstatt auf privaterelay.appleid.com (bisher für Sign in with Apple) und icloud.com (bisher für Mailadressen auf iCloud+ Hide My Email). Auf den Legacy-Domains bestehende E-Mail-Konten sollen dabei regulär weiter funktionieren wie gehabt.
Für Devs, deren Websites Sign in with Apple nutzen, heisst das, dass ihre Account-Systeme und Validierung Adressen der neuen Domain private.icloud.com akzeptieren. E-Mail Provider müssen die neue Domain derweil in ihre Filter und Sperrlisten aufnehmen.
(win)