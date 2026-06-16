Microsofts Planner Agent ermöglicht Aufgabenplanung via KI-Chat

Microsoft gibt den Rollout-Start für den Planner Agent in Microsoft
365 Copilot bekannt. Der Agent soll Nutzer beim Arbeits- und Aufgaben-Management unterstützen und ist für Copilot-Abonnenten in Teams, Loop, Sharepoint und weiteren Anwendungen verfügbar. Mit Eingaben in natürlicher Sprache sollen sich so etwa Aufgaben planen, Übersichten über anstehende Aufgaben erstellen und Prioritäten überprüfen lassen.
Für eine bessere Übersicht gibt es einen Filter, nach dem die Aufgaben etwa nach Projekten sortiert werden können und vorgefertigte Aufgaben wie das Verschieben von Tasks auf den Folgetag, etwa aufgrund eines Arbeitsausfalls.
Ein wichtiges Detail ist, dass alle vom Planner ausgeführten Aktionen im Draft Mode bleiben, bis der Nutzer diese bestätigt. Es wäre es wohl schlicht zu riskant, den KI-Helfer die Projektplanung ungeprüft erstellen zu lassen.
Wie Microsoft schreibt
, soll der Agent Planner ausserdem so effizient arbeiten wie möglich, indem je nach Komplexität eines Tasks das richtige Modell im Hintergrund gewählt wird. Für einfache Aufgaben kommen also weniger leistungsfähige, dafür schnellere Modelle zum Einsatz.
(win)