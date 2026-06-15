Digitec Galaxus zeigt Aktionen neu gebündelt

Digitec Galaxus möchte Schnäppchenjägern das Leben vereinfachen und hat dazu die neue Produktkategorie Aktionen eingeführt. Dort sollen ab sofort alle laufenden Sonderangebote zentral aufgelistet werden. Kundinnen und Kunden können die Angebote dabei nach Produktkategorien, Marken und Preis filtern. Mit der neuen Kategorie sollen Rabattaktionen einfacher auffindbar werden. Bisher wurden einzelne Aktionen jeweils separat über Beiträge auf den Startseiten von Galaxus und Digitec
beworben.
Im Zuge der Anpassung wurde zudem die bisherige Kategorie Sale in Ausverkauf umbenannt. Ausverkaufsartikel werden neu rot gekennzeichnet, während reguläre Aktionen mit einer violetten Markierung versehen sind. Weiterhin gibt es Angebote mit der Kennzeichnung Spezialaktionen. Bei diesen werden die reduzierten Preise erst nach dem Login angezeigt. Laut Galaxus erfolgt dies auf Wunsch einzelner Hersteller, die ihre Aktionen nur der registrierten Kundschaft zugänglich machen möchten.
(mw)