Lenovo-PCs sollen teurer werden

Lenovo, seines Zeichens weltgrösster PC-Hersteller, soll planen, seine PC-Preise nach oben zu korrigieren. Das schreibt unter anderem "Winfuture
" unter Berufung auf die chinesische Plattform "Sina Technology
". Die Preiserhöhungen seien auf den Juli geplant, darüber entschieden wurde offenbar aber bereits im Mai.
Allerdings bezieht sich der Bericht ausschliesslich auf den chinesischen Markt. Was mit den Preisen im Rest der Welt passieren soll, ist unklar. In China sollen die Vertriebspartner bereits über die anstehenden Preiserhöhungen informiert worden sein. Ihnen sei nahegelegt worden, zuvor noch ihre Lager aufzustocken. Betroffen sein sollen nebst Notebooks und Desktops auch Display, Tablet, Smart-Home-Produkte sowie Smartphone. Bei PC-Systemen ist von einer Preiserhöhung von teilweise um die 1000 Yuan die Rede, was rund 120 Franken entsprechen würde. Als Grund für die Preiserhöhungen werden – wenig überraschend – die gestiegenen Komponentenpreise angeführt.
(mw)