Gemini unterstützt neu auch bei Einstellungen am TV

Vergangenen Herbst hat Google
angekündigt, man werde auf der Google-TV-Plattform den bestehenden Google Assistant durch das KI-Pendant Gemini ersetzen. Während sich der Assistent damals primär auf Programmempfehlungen und weitergehende Informationen zu Filmen beschränkte, vermag Gemini neu auch Einstellungen am Fernseher zu ändern.
Wie Google in einem Blog-Beitrag ankündigt
, kann man jetzt per Stimme Gemini beauftragen, bestimmte Einstellungen vorzunehmen. So lässt sich Gemini mit "Hey Google" anweisen, etwa in den Audio-Einstellungen die Bässe anzuheben oder die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen. Auch ist es möglich, durch Stimmbefehl ein bestimmtes Menü am Fernseher direkt zu öffnen, ohne dass man sich über mehrere Bildschirme dahin zu navigieren braucht.
Die neuen Möglichkeiten lassen sich allerdings nur in den USA mit ausgesuchten Smart-TV-Geräten des Herstellers TCL nutzen. Aktuell soll der Rollout für folgende TCL-Modelle erfolgen: QM9K, X11L, QM9L, QM8L sowie RM9L. Ob und wann der Gemini-Assistent auch in anderen Ländern mit Modellen weiterer TV-Hersteller zum Einsatz kommt, ist offen.
(rd)