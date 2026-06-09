Media Markt verkauft neu Refurbished-Smartphones

Media Markt Schweiz baut sein Angebot um Refurbished-Smartphones aus. Neu bietet der Elektronikhändler in allen 44 Schweizer Filialen generalüberholte Smartphones an. Damit ergänze man seine bestehenden Dienstleistungen rund um Trade-in und Reparaturen um ein stationäres Verkaufsangebot für wiederaufbereitete Smartphones.
Die Geräte werden vom Partnerunternehmen Recommerce geprüft und aufbereitet. Laut MediaMarkt durchlaufen die Smartphones in der Schweiz einen zertifizierten Refurbishment-Prozess. Auf die Geräte gewährt der Händler eine Garantie von 24 Monaten.
Mit dem Ausbau des Angebots will Media Markt
laut eigenen Angaben die Kreislaufwirtschaft fördern und die Nutzungsdauer elektronischer Geräte verlängern. Zuletzt hatte Media Markt – seit dem Start des Schweizer Marketplace im Februar 2026 – entsprechende Smartphones über Partner auf der Plattform angeboten.
(mw)