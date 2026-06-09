cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Media Markt verkauft neu Refurbished-Smartphones
Quelle: Media Markt

Media Markt verkauft neu Refurbished-Smartphones

Media Markt Schweiz erweitert das Angebot an wiederaufbereiteten Smartphones. Die Geräte sind ab sofort in allen 44 Schweizer Filialen sowie online erhältlich.
9. Juni 2026

     

Media Markt Schweiz baut sein Angebot um Refurbished-Smartphones aus. Neu bietet der Elektronikhändler in allen 44 Schweizer Filialen generalüberholte Smartphones an. Damit ergänze man seine bestehenden Dienstleistungen rund um Trade-in und Reparaturen um ein stationäres Verkaufsangebot für wiederaufbereitete Smartphones.

Die Geräte werden vom Partnerunternehmen Recommerce geprüft und aufbereitet. Laut MediaMarkt durchlaufen die Smartphones in der Schweiz einen zertifizierten Refurbishment-Prozess. Auf die Geräte gewährt der Händler eine Garantie von 24 Monaten.


Mit dem Ausbau des Angebots will Media Markt laut eigenen Angaben die Kreislaufwirtschaft fördern und die Nutzungsdauer elektronischer Geräte verlängern. Zuletzt hatte Media Markt – seit dem Start des Schweizer Marketplace im Februar 2026 – entsprechende Smartphones über Partner auf der Plattform angeboten. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Media Markt startet Marktplatz: 35'000 zusätzliche Produkte

 4. Februar 2026 - Media Markt Schweiz erweitert sein Online-Angebot um Produkte von Drittanbietern. Zum Start werden rund 35'000 zusätzliche Produkte gelistet.

Migros verkauft Teile von Melectronics an Media Markt

 18. Juni 2024 - Media Markt Schweiz übernimmt Melectronics. Allerdings nur einen Teil der Standorte, der Rest soll geschlossen werden. Zudem baut Migros übergreifend mehr als 400 Stellen ab.

Media Markt weitet Recommerce-Service auf Online-Dienst aus

 2. November 2023 - Media Markt bietet seinen Recommerce-Service neu auch online an. Kunden können ihre alten Geräte bequem von zuhause aus schätzen lassen und versenden.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Wer seine Cloud nicht im Griff hat, zahlt doppelt
CloudOps & FinOps mit Omada SDN
«Run Anything Anywhere» klingt gut - aber was bedeutet das?
Informatik als Handwerk: Praxisnahe ICT‑Weiterbildungen an der STFW
Digitale Souveränität - fünf Handlungsempfehlungen
IBM FlashSystem 2026: Der schnelle Speicher mit KI-Immunsystem
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER