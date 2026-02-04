Media Markt startet Marktplatz: 35'000 zusätzliche Produkte

Media Markt hat die Lancierung eines eigenen digitalen Marketplace für den Schweizer Markt verkündet. Mit dem Marketplace öffne man seinen bestehenden Onlineshop für ausgewählte Drittanbieter, und schaffe mehr Auswahl auf mediamarkt.ch, so das Unternehmen in einer Mitteilung.
Externe Partner sollen via dem Media-Markt-Marketplace einerseits Elektronikprodukte, andererseits auch Sortimente aus den Bereichen Büro, Haushalt, Gaming, Smart Home, Telekommunikation sowie Software anbieten können. Nebst Neuware will man auch Platz schaffen für Refurbished-Angebote. Zum Start sollen rund 35'000 zusätzliche Angebote auf der Plattform zu finden sein, die von gut 20 Marktplatz-Händlern eingestellt wurden. "Dabei setzt MediaMarkt auf eine kuratierte Partnerauswahl und klare Qualitätsstandards." Zu den Partnern, die bereits vertreten sind, gehören unter anderem Revendo, Softridge, Cover-Discount oder Computerworks, wie Media Markt auf Anfrage mitteilt. Die Partner bezahlen nebst einer Monatsgebühr von 39 Franken eine Provision auf die verkauften Artikel.
Media Markt verspricht, dass das Einkaufserlebnis aus Kundensicht einheitlich sein soll – egal ob sie direkt bei Media Markt oder bei einem Partner kaufen. Die Lieferung des Einkaufs geschieht dann aber direkt über den jeweiligen Partner, zudem soll ein Hinweis auf der Produktseite transparent zeigen, ob das Angebot von Media Markt oder einem Marketplace-Partner stammt. "Unser Ziel ist es, mit unserem Marketplace eine echte Win-Win-Win-Situation zu schaffen: für unsere Kunden, für unsere Händler und Hersteller sowie für Media Markt
. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir uns als Plattform strategisch weiterentwickeln, um unseren Kunden dauerhaft die bestmögliche Sortimentsauswahl und Verfügbarkeit anbieten zu können", erklärt Bastian Herr, Head of Marketplace Media Markt Schweiz und Österreich.
Die Schweiz ist das neunte Land innerhalb der Media Markt Saturn Retail Group, das einen Marketplace betreibt. Laut Media Markt soll das Marketplace-Angebot schrittweise ausgebaut werden.
(mw)