Meta erweitert Facebook mit KI-Assistent

Creator Assistant heisst ein neuer KI-Assistent, der den Nutzern als digitaler Kreativpartner zur Seite gestellt und ins Dashboard implementiert wird. Wie Meta
in einem Blog Post verrät, soll der persönliche Assistent in der Lage sein, die individuelle Präsenz auf der Plattform zu verstehen, und dabei helfen, dieselbe zu vergrössern.
Der Assistent ist laut Ankündigung in der Lage, zu erkennen, was in der Präsenz gut funktioniert, wo man verbessern könnte und welche Massnahme als Nächstes angesagt ist. Dazu können Nutzer nun einfach den Assistenten im Dashboard aufrufen und entsprechende Fragen stellen. Der Creator Assistent ist dialogorientiert, womit man auch Folgefragen stellen kann, um tiefer in die Materie einzudringen. Meta verspricht, dass der Assistent Ideen und Erkenntnisse liefert, die auf den Einzelfall zugeschnitten, relevant und auch umsetzbar sind.
Der Rollout von Creator Assistant erfolgt zuerst in den USA, in Kanada und Indien. Im Verlauf der kommenden Monate sollen der Funktionsumfang erweitert und die Bereitstellung auf weitere Länder ausgedehnt werden.
(rd)