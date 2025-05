Letzte Chance, um Meta Datennutzung für KI-Training zu verbieten

Mitte April hatte Meta angekündigt, dass schon bald auch Daten von Nutzern aus Europa zum Training der eigenen AI-Modelle genutzt werden sollen . Bei diesen Daten handelt es sich beispielsweise um Fotos, Beiträge und Kommentare oder Rezensionen, die öffentlich auf Facebook und Instagram geteilt wurden. Wer dies nicht möchte, dem gibt Meta die Möglichkeit, mittels Formular der Datennutzung zu widersprechen. Der Termin für diesen Einspruch allerdings läuft in Kürze ab, und zwar am kommenden Montag, dem 26. Mai 2025. Wer bis dann nicht reagiert, dessen Daten werden potenziell für das AI-Training verwendet – und zwar unwiderruflich, so zumindest Experten.Das entsprechende Formular auf Instagram findet man an dieser Stelle , dasjenige auf Facebook hier – Voraussetzung, dass die Links funktionieren, ist allerdings, dass man auf seinem Account eingeloggt ist. Wobei sich dieser Login-Prozess beim Formularaufruf via Link gerade bei Facebook gemäss der Erfahrung der Redaktion etwas widerspenstig verhält. Alternativ kann man das Formular auch via App finden. Eine Schritt-für-Schritt-Kurzanleitung für Facebook (via Desktop) und Instagram (via App) liefert untenstehende Bildergalerie.