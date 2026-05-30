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Xiaomi stellt Midrange-Smartphone mit 7000-mAh-Akku vor
Quelle: Xiaomi

Xiaomi stellt Midrange-Smartphone mit 7000-mAh-Akku vor

Mit den Smartphone-Modellen 17T und 17T Pro hat Xiaomi zwei Midrange-Geräte zum fairen Preis auf den Markt gebracht. Herausragend ist bei beiden Modellen die Akkuleistung.
30. Mai 2026

     

Der chinesische Hersteller Xiaomi hat das Midrange-Smarphne 17T und dessen grossen Bruder 17T Pro auf den Markt gebracht. Beide Geräte werden mit Android 16 betrieben und verfügen über dasselbe Triple-Kamerasystem mit einem 50-MP-Weitwinkel (23 mm), einem 50-MP-Tele (115mm) und einem 12-MP-Ultrawide-Objektiv (15mm) vom Hersteller Leica. Die Speicherausstattung beginnt hier wie dort bei 12 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher. Beim Flash-Speicher steht auch eine Variante mit 512 und beim Pro-Modell zusätzlich eine mit 1 TB zur Verfügung. Ausserordentlich gross ausgefallen ist die Akkuleistung, die beim 17T mit 6500 mAh und beim 17T Pro mit 7000 mAh angegeben wird.

Für die Rechenleistung sorgen jeweils ein Octo-Core-Prozessor, dessen maximale Taktraten beim 17T bis 3,4 und beim Pro-Modell bis 4,21 GHz reichen. Beide Smartphones verfügen ausserdem über AMOLED-Displays mit Diagonalen von 6,59 respektive 6,83 Zoll bei Maximalfrequenzen von 120 beziehungsweise 144 Hz. Zur weiteren Ausstattung zählen Wifi 7, Bluetooth 6.0, NFC oder ein Fingerprint-Sensor.


Beide Smartphones sind per sofort auch in der Schweiz verfügbar und werden zu Preisen ab rund 720 beziehungsweise rund 780 Franken angeboten. (rd)
(Quelle: Xiaomi)
(Quelle: Xiaomi)
(Quelle: Xiaomi)


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