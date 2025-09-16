cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Xiaomi springt bei Smartphones von 15 zu 17
Quelle: Depositphotos

Xiaomi springt bei Smartphones von 15 zu 17

Wohl um mit Apple in Sachen Modellbezeichnung gleichauf zu liegen, nennt Xiaomi die nächste Generation seiner Flaggschiff-Smartphones nicht Xiaomi 16, sondern Xiaomi 17. Die neuen Modelle sollen noch diesen Monat präsentiert werden.
16. September 2025

     

Die aktuelle Smartphone-Generation von Xiaomi trägt die Nummer 15. Noch im September 2025 will der chinesische Hersteller neue Modelle auf den Markt bringen – aber es wird sich nicht etwa um eine Xiaomi-16-Familie handeln, sondern um die Modelle Xiaomi 17, 17 Pro und 17 Pro Max. Mit der neuen Namensgebung zielt Xiaomi direkt auf Apple ab und lobt die neue Generation bereits in den höchsten Tönen. So verkündet Xiaomi-Präsident Lu Weibing auf Weibo: "Dies wird der bedeutendste Sprung in der Geschichte der digitalen Reihe von Xiaomi-Handys sein und auch einen Monat früher als die vorherige Generation auf den Markt kommen."


Basis der neuen Modelle soll laut Weibing als Premiere die Mobilplattform Snapdragon X Extreme Edition sein, wobei es sich auch um den soeben angekündigten Snapdragon 8 Elite G5 handeln könnte. Das Modell Xiaomi 17 ist laut dem Xiaomi-Chef "das stärkste Flaggschiff der Standardversion in der Geschichte, mit Rundum-Upgrades und ohne Preiserhöhung". Die beiden Pro-Modelle würden "weiterhin das Ultra-High-End erforschen" und könnten laut Weibing mit ungewöhnlichen neuen Features aufwarten, "sonst könnte jeder das Gefühl haben, dass die aktuellen Handy-Produkte etwas langweilig sind". Das Xiaomi 17 Pro soll derweil als exquisites Flaggschiff mit Spitzenkamera daherkommen, während das Pro Max als "leistungsstärkste Flaggschiff mit Spitzentechnologie in der Geschichte von Xiaomi" bezeichnet wird. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Smartphone-Akkus mit 9000 mAh vor der Tür

 11. August 2025 - Der chinesische Hersteller Xiaomi soll an Smartphone-Akkus arbeiten, die eine Kapazität von 8500 bis 9000 mAh erreichen. Die grösseren Batterien sollen zunächst in Smartphone-Modellen der Mittelklasse verbaut werden.

Xiaomi bringt eigenes Smartphone-SoC

 26. Mai 2025 - Mit dem Xring O1 tritt Xiaomi in direkte Konkurrenz zu Qualcomms Snapdragon 8 Elite, mindestens zunächst allerdings nur für eigene neue Smartphone- und Tablet-Modelle. Ein weiterer neuer Chip kommt in der nächsten Smartwatch von Xiaomi zum Einsatz.

Spezifikationen des nächsten Xiaomi-Flaggschiffs durchgesickert

 25. Februar 2025 - Das Xiaomi 15 Ultra, das wohl Ende Februar vorgestellt wird, soll mit einer Quad-Kamera bestückt sein, die aus drei 50-MP- sowie einer 200-MP-Linse besteht. Und auch sonst bietet das Gerät beeindruckende Specs.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Mit Security Awareness Trainings gegen die Gleichgültigkeit
MDR «Made in Europe»: Smarter Einstieg in Security-as-a-Service
Connectivity: Schnell, sicher, souverän
Cisco: Wie KI im Alltag Security-Teams stärkt
KI im Contract Management smart und sicher einsetzen
Ein Login, alles drin
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER