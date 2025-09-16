Xiaomi springt bei Smartphones von 15 zu 17

Die aktuelle Smartphone-Generation von Xiaomi
trägt die Nummer 15. Noch im September 2025 will der chinesische Hersteller neue Modelle auf den Markt bringen – aber es wird sich nicht etwa um eine Xiaomi-16-Familie handeln, sondern um die Modelle Xiaomi 17, 17 Pro und 17 Pro Max. Mit der neuen Namensgebung zielt Xiaomi direkt auf Apple ab und lobt die neue Generation bereits in den höchsten Tönen. So verkündet Xiaomi-Präsident Lu Weibing auf Weibo
: "Dies wird der bedeutendste Sprung in der Geschichte der digitalen Reihe von Xiaomi-Handys sein und auch einen Monat früher als die vorherige Generation auf den Markt kommen."
Basis der neuen Modelle soll laut Weibing als Premiere die Mobilplattform Snapdragon X Extreme Edition sein, wobei es sich auch um den soeben angekündigten Snapdragon 8 Elite G5 handeln könnte. Das Modell Xiaomi 17 ist laut dem Xiaomi-Chef "das stärkste Flaggschiff der Standardversion in der Geschichte, mit Rundum-Upgrades und ohne Preiserhöhung". Die beiden Pro-Modelle würden "weiterhin das Ultra-High-End erforschen" und könnten laut Weibing mit ungewöhnlichen neuen Features aufwarten, "sonst könnte jeder das Gefühl haben, dass die aktuellen Handy-Produkte etwas langweilig sind". Das Xiaomi 17 Pro soll derweil als exquisites Flaggschiff mit Spitzenkamera daherkommen, während das Pro Max als "leistungsstärkste Flaggschiff mit Spitzentechnologie in der Geschichte von Xiaomi" bezeichnet wird.
(ubi)