Google Cloud Next: Workspace bekommt übergreifenden KI-Layer

Neben zahlreichen Neuerungen rund um die KI-Produkte von Google
hat der Suchriese im Rahmen der derzeit laufenden Google Cloud Next in Las Vegas auch eine zentrale Neuerung in seiner Office-Suite Google Workspace präsentiert: Workspace Intelligence.
Dabei handelt es sich um eine KI-unterstützte Ebene, die zwischen respektive unter den verschiedenen Workspace-Apps läuft und Überblick über die Arbeit, Projekte und Apps des Nutzers behält. Workspace Intelligence soll etwa wichtige Informationen sammeln und bündeln, über ein Situationsbewusstsein verfügen und damit etwa die Priorisierung der Arbeit übernehmen sowie vom Verhalten des Nutzers lernen und kontinuierlich die Suite personalisieren. Letzteres betrifft etwa auch Präferenzen betreffend Sprache oder Formatierungen.
Damit findet Googles Gemini-KI auch Einzug in die Kollaborationsplattform Google Chat, die ebenfalls Teil von Workspace ist. Mit dem Kommando @gemini lässt sich die KI in beliebigen Chats dazuholen, das Ergebnis wird dann direkt im Chat angezeigt. Dank Workspace Intelligence soll eine solche Anfrage über mehrere Apps und Dateien hinweg funktionieren. So lassen sich laut Google direkt vom Chat aus Dokumente erstellen, Meetings planen oder Files auf Basis einer Beschreibung auffinden. Auch auf Integrationen von Drittherstellerprodukten, etwa Jira oder Salesforce
, kann Gemini vom Chat aus zugreifen.
Weitere Beispiele, die genannt werden, sind etwa die Erstellung von Infografiken und Bildern in Google Docs oder Slides. Auch hierfür sammelt Workspace Intelligence die nötigen Inhalte und Designvorlagen aus den Dateien des Unternehmens zusammen. Möglich sind neu auch automatische Änderungen von Dokumenten basierend auf den Kommentaren von Arbeitskollegen.
(win)