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Google weitet Connect Room auf alle Workspace-Kunden aus
Quelle: Google

Google weitet Connect Room auf alle Workspace-Kunden aus

Google macht die Meet-Funktion Connect Room für alle Workspace-Kunden mit Google-Meet-Hardware verfügbar. Damit lassen sich Besprechungen im Sitzungsraum direkt über den eigenen Laptop starten oder betreten, ohne einen Sitzungs-Code manuell eingeben zu müssen.
21. April 2026

     

Die Meet-Funktion "Connect Room" steht neu allen Workspace-Kunden mit Google-Meet-Hardware zur Verfügung und erlaubt den Beitritt zu Besprechungen im Sitzungsraum direkt über den eigenen Laptop, ohne dass ein Code eingegeben werden muss. Wie Google in einem Blogbeitrag schreibt, ist die Funktion vor allem für spontane Besprechungen gedacht, etwa wenn kurzfristig ein freier Raum genutzt oder ein reservierter, aber leerer Raum übernommen werden soll.

Die Meet-Hardware im Raum sendet dafür ein Ultraschallsignal aus. Erkennt das Mikrofon des Laptops dieses Signal, erscheint die Option "Raum verbinden". Wer darauf klickt, startet das Meeting auf der Hardware im Raum. In Büros mit mehreren nahe beieinanderliegenden Sitzungsräumen fordert Google Nutzer zusätzlich dazu auf, den richtigen Raum auszuwählen. Ist die Raumbuchung aktiviert, kann der Raum beim Beitritt zudem automatisch reserviert werden. Unternehmen müssen dafür laut Konzern sicherstellen, dass die Näherungserkennung in der Admin-Konsole eingeschaltet ist.


Das Unternehmen weist allerdings auch darauf hin, dass Menschen oder Tiere mit empfindlichem Gehör die hohen Töne des Ultraschallsignals wahrnehmen könnten. Die Funktion lässt sich bei Bedarf direkt am Touch-Controller des Meet-Systems vorübergehend deaktivieren. Die schrittweise Einführung für alle Workspace-Kunden mit Google-Meet-Hardware läuft seit dem 20. April 2026. (dow)


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