Google bringt Gemini als Mac-App

Google stellt Gemini nun auch als eigenständige Desktop-App für den Mac bereit. Zuvor hatte der Konzern seine Desktop-App bereits für Windows freigegeben und damit den KI-Modus sowie Funktionen für lokale Dateien und Bildschirminhalte auf den PC gebracht (IT Magazine berichtete
). Nun folgt mit Gemini die entsprechende Anwendung für MacOS.
Laut einem Blogbeitrag
des Konzern lässt sich die Anwendung jederzeit mit der Tastenkombination Option plus Leertaste aufrufen. Damit soll Gemini schnell erreichbar sein, etwa wenn beim Schreiben, Rechnen oder Recherchieren eine Frage auftaucht. Google
nennt unter anderem Hilfe bei Marktberichten, Tabellen oder kreativen Aufgaben als Beispiele.
Hinzu kommt eine Funktion zum Teilen des Bildschirminhalts. Nutzer können demnach ein Fenster freigeben und Gemini so den sichtbaren Inhalt zeigen, auch bei lokalen Dateien. Die KI kann dann etwa Diagramme zusammenfassen oder direkt auf angezeigte Inhalte eingehen.
Die Mac-App steht ab sofort weltweit für alle Gemini-Nutzer kostenlos zur Verfügung, sofern auf dem Gerät mindestens MacOS 15 läuft.
(dow)