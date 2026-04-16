cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google bringt Gemini als Mac-App
Quelle: Google

Google bringt Gemini als Mac-App

Google bietet Gemini neu auch als native App für MacOS an. Die Anwendung soll KI-Hilfe direkter auf den Desktop bringen und sich enger in den Arbeitsalltag auf dem Mac einfügen.
16. April 2026

     

Google stellt Gemini nun auch als eigenständige Desktop-App für den Mac bereit. Zuvor hatte der Konzern seine Desktop-App bereits für Windows freigegeben und damit den KI-Modus sowie Funktionen für lokale Dateien und Bildschirminhalte auf den PC gebracht (IT Magazine berichtete). Nun folgt mit Gemini die entsprechende Anwendung für MacOS.

Laut einem Blogbeitrag des Konzern lässt sich die Anwendung jederzeit mit der Tastenkombination Option plus Leertaste aufrufen. Damit soll Gemini schnell erreichbar sein, etwa wenn beim Schreiben, Rechnen oder Recherchieren eine Frage auftaucht. Google nennt unter anderem Hilfe bei Marktberichten, Tabellen oder kreativen Aufgaben als Beispiele.


Hinzu kommt eine Funktion zum Teilen des Bildschirminhalts. Nutzer können demnach ein Fenster freigeben und Gemini so den sichtbaren Inhalt zeigen, auch bei lokalen Dateien. Die KI kann dann etwa Diagramme zusammenfassen oder direkt auf angezeigte Inhalte eingehen.

Die Mac-App steht ab sofort weltweit für alle Gemini-Nutzer kostenlos zur Verfügung, sofern auf dem Gerät mindestens MacOS 15 läuft. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Gemini versteht sich neu mit 3D-Modellen und interaktiven Charts

 12. April 2026 - Der KI-Chatbot Gemini versteht sich neu auch mit der Erstellung von interaktiven Grafiken, um komplexe Sachverhalte zu erläutern. Um das Feature zu nutzen, wird allerdings eine Pro-Lizenz benötigt.

Gemini for Home neu auch in der Schweiz verfügbar

 9. April 2026 - Per sofort ist Googles neue Smart-Home-Sprachsteuerung Gemini for Home auch in der Schweiz sowie in 15 weiteren Ländern verfügbar. Daneben wurde die Google Home App enger mit Google Workspace verknüpft.

Google will Umstieg auf Gemini mit Importfunktion erleichtern

 31. März 2026 - Gemini erlaubt neu den Datenimport von anderen Chatbots. Das soll Nutzern einen Wechsel ermöglichen, ohne Googles KI erst wieder mit persönlichen Informationen trainieren zu müssen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
Meetingräume: Die Erfolgsfaktoren
Smarte Analyseplattform statt MDM
Meetings, die einfach funktionieren
UMB kreiert Zeit für inspirierende Meetingkultur bei BLS
Automatisierung braucht Prozesswissen
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER