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Gemini for Home neu auch in der Schweiz verfügbar
Quelle: Google

Gemini for Home neu auch in der Schweiz verfügbar

Per sofort ist Googles neue Smart-Home-Sprachsteuerung Gemini for Home auch in der Schweiz sowie in 15 weiteren Ländern verfügbar. Daneben wurde die Google Home App enger mit Google Workspache verknüpft.
9. April 2026

     

Vergangenen Oktober hat Google den Gemini for Home Voice Assistant vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete). Zum Start war die Smart-Home-Steuerung in natürlicher Sprache allerdings nur in wenigen Märkten erhältlich, doch jetzt wird das Angebot auch in Europa verfügbar, wie Googles Product Manager für Gemini for Home und Nest, Anish Kattukaran via LinkedIn mitgeteilt hat. Im Verlauf der Woche soll Gemini for Home auch in der Schweiz, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Irland, Norwegen, Spanien, Schweden, Australien, Neuseeland sowie im UK verfügbar werden. Darüber hinaus wurden auch die unterstützten Sprache deutlich erweitert. So versteht die Sprachsteuerung neu auch Anweisungen in Dänisch, Holländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Spanisch und Schwedisch.


Wie Google ausserdem via Release Notes mitteilt, bietet die Google Home App seit dieser Woche auch erweiterte Unterstützung für Google Workspace. So können Verwandte und Freunde aus fremden Domains eingeladen werden, bestehende Nest-Konten lassen sich für die Google-Home-Nutzung nach Workspace migrieren und das Setup für die neuesten Nest-Thermostate, Türglocken oder Kameras kann direkt via Workspace erledigt werden. (rd)


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