Digital Republic und Spusu gewinnen grossen SIQT-Mobilfunktest

Das Schweizer Institut für Qualitätstests (SIQT) hat einmal mehr die Mobilfunkanbieter in der Schweiz nach Konditionen, Angebot und Service untersucht. Im Test wurden die Bedingungen für unterschiedliche Nutzungstypen durchgeführt, damit ergibt sich ein breites Bild der hiesigen Telco-Landschaft mit 22 Anbietern, die durchleuchtet wurden. Pro Kategorie resultierten drei Ranglisten für Prepaid, Postpaid und die Gesamtsieger. Die Kategorie Konditionen erhielt hierbei eine besonders starke Gewichtung, weiter flossen die Angebotsbreite, Transparenz und Komfort sowie der Telefon-Kundendienst in die Gesamtwertung ein.
Die Kategorie Prepaid-Konditionen gewinnt Digital Republic
vor Mucho Mobile und Aldi
Mobile. Bei den Postpaid-Konditionen machen CHmobil, Spusu
und Gomo das Rennen. Im Gesamt-Rating setzt sich Aldo Mobile als Gewinner durch. Bezogen auf die Konditionen geben es nicht den einen günstigsten Anbieter, wie das SIQT festhält – die richtige Wahl ist vom Verhalten eines Nutzers abhängig. Die Autoren betonen, dass ein schwacher Score damit auch heissen kann, dass sich ein Anbieter nicht auf eines der beiden getesteten Profile spezialisiert hat.
Bei der Angebotsbreite punktet derweil Sunrise
: Sowohl im Prepaid-Bereich als auch in der Gesamtwertung ist hier die Angebotsbreite am grössten. Nur bei den Postpaid-Abos muss Sunrise sich den ersten Platz mit Salt
teilen.
Transparenz und Komfort waren im Test bei Digital Republic
(Prepaid) und Yallo
(Postpaid) am besten. Gesamtsieger ist derweil Sunrise
. Das SIQT hält fest, dass die Transparenz bei so gut wie allen Anbietern gut ist. Einzig die einmaligen Kosten (Freischaltung, SIM-Karte etc.) seien öfters nur in Fussnoten ausgewiesen.
Rund um den telefonischen Kundendienst zeigen sich die Tester recht kritisch: Die Erreichbarkeit ist teils schlecht, auch nach mehreren Versuchen und Minuten Wartezeit konnte teilweise kein Kundendienstmitarbeiter erreicht werden. Wenn man aber jemanden am Apparat hatte, waren die Antworten meist gut, wenn auch kurz. Sowohl bei Prepaid-Bereich als auch in der Gesamtwertung machte Lebara das Rennen, iWay
gewinnt den Postpaid-Test.
Gesamtsieger der Kategorie Prepaid ist damit Digital Republic vor Lebara, Wingo
, Aldi
Mobile und Mucho Mobile. Die Gesamtwertung der Postpaid-Anbieter gewinnt derweil Spusu
, auf den Plätzen 2 bis 5 sind Quickline, CHmobile, Sky Mobile und Lebara.
Die detaillierten Ergebnisse mit zugehörigen Noten sind der Bildergalerie zu entnehmen, hier geht’s zur Untersuchung
von SIQT.
(win)