Treue zu Mobilfunkanbietern gestiegen

Das Schweizer Online-Vergleichsportal Bonus.ch
hat die Ergebnisse seiner jährlichen Zufriedenheitsumfrage zum Thema Mobiltelefonie veröffentlicht. Daraus geht unter anderem hervor, dass rund 23 Prozent der Befragten in den vorangegangenen zwei Jahren ihren Mobilfunkanbieter gewechselt haben. 2024 lag dieser Wert noch bei 28 Prozent. Gleichzeitig gaben 54 Prozent an, seit mehr als fünf Jahren beim gleichen Anbieter zu sein. Das ist mehr als beim bisherigen Tiefstand von 48 Prozent im Jahr 2024, bleibt aber unter den Höchstwerten von vor 10 Jahren, als noch 68 Prozent ihrem Carrier seit mehr als fünf Jahren treu waren.
Besonders deutlich ist der Rückgang bei den unter 30-Jährigen. Laut Bonus.ch hatten bei der Umfrage 2024 noch 52 Prozent dieser Altersgruppe ihren Anbieter in den vergangenen zwei Jahren gewechselt. Heuer liegt dieser Anteil noch bei 30 Prozent. Bei den über 60-Jährigen beträgt er 23 Prozent. Grundsätzlich kann man festhalten, dass die Kundentreue mit dem Alter steigt: 55 Prozent der Seniorinnen und Senioren sind seit mindestens fünf Jahren beim gleichen Anbieter, bei den Jüngeren sind es 38 Prozent.
Bei den einzelnen Marken unterscheiden sich die Werte deutlich. Swisscom
weist gemäss Bonus.ch die höchste Kundentreue auf: 87 Prozent der Kundschaft sind seit mehr als fünf Jahren dort. Bei Sunrise
sind es 57 Prozent, bei M-Budget 47 Prozent und bei Salt
45 Prozent. Gleichzeitig fällt der Anteil der innerhalb der letzten zwei Jahre gewonnenen Neukunden bei Swisscom mit 7 Prozent recht tief aus. Bei Yallo
liegt dieser Wert bei 54 Prozent, bei Coop Mobile bei 51 Prozent und bei Wingo
bei 49 Prozent. Als wichtigsten Grund für einen Anbieterwechsel nennen 51 Prozent der Befragten ein attraktiveres Angebot bei der Konkurrenz. An zweiter Stelle folgt die Unzufriedenheit mit den Leistungen des bisherigen Anbieters mit 17 Prozent.
Die Umfrage zeigt auch, dass Mobilfunkabos in den vergangenen Jahren günstiger geworden sind. 49 Prozent der Befragten zahlen gemäss neuer Umfrage weniger als 40 Franken pro Monat für ihr Abonnement. 2015 lag dieser Anteil noch bei 23 Prozent. Gleichzeitig ist die Unzufriedenheit mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich zurückgegangen: Während 2015 noch 71 Prozent die Tarife als unbefriedigend bewerteten, sind es 2026 noch 11 Prozent.
Bei der Gesamtzufriedenheit erreichen die Mobilfunkanbieter laut Bonus.ch
2026 erneut eine Durchschnittsnote von 5,2 von 6 Punkten. Damit bleibt das Niveau im Vergleich zum Vorjahr stabil. An der Spitze der Rangliste steht neu Spusu mit einer Note von 5,6. Auf Platz zwei folgt Lidl Connect mit 5,4. Dahinter liegen Coop Mobile, Lebara Mobile, Netplus, Quickline und Wingo
mit jeweils 5,3 Punkten. Die drei Netzbetreiber Swisscom
, Salt
und Sunrise
kommen auf die Noten 5,0, 4,9 sowie 4,8. Die detaillierten Noten zu jedem Carrier kann man auf dieser Seite
abrufen.
(mw)