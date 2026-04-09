MacOS-Bug setzt TCP/IP-Funktionen nach 49,7 Tagen ausser Betrieb

In Apples Betriebssystem MacOS wurde ein gravierender Fehler gefunden, der dafür sorgt, dass exakt nach 49,7 Tagen keine neuen Netzwerkverbinden mehr angelegt werden können. Wie "Toms Hardware" berichtet
, haben Mitarbeiter des Unternehmens Photon herausgefunden, dass nach einer bestimmten Zeitspanne auf neue Netzwerkverbindungen nicht mehr geantwortet wird, während auf Ping-Anfragen weiterhin reagiert wird. Wie es sich herausstellen sollte, stoppten die Verbindungen auf allen Systemen exakt nach 49 Tagen, 17 Stunden, 2 Minuten und 47 Sekunden.
Für das Fehlverhalten ist laut Photon ein interner Zähler mit der Bezeichnung tcp_now verantwortlich, der die Zeit seit dem letzten Systemstart festhält. Der Maximalwert liegt bei 4'294'967'295 Millisekunden, was den besagten knapp 50 Tagen entspricht. Beim Versuch, geschlossene TCP-Verbindungen zu löschen, während tcp_now den Maximalwert erreicht hat, schlägt dies fehl und es stehen keine Ports für weitere Verbindungen mehr zur Verfügung. Erst nachdem das System neu gestartet wurde, steht die Netzwerkfunktionalität wieder zur Verfügung. Derzeit arbeitet man bei Photon an einer alternativen Lösung.
(rd)