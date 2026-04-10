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Zero-Day-Leck in Acrobat Reader wird für Angriffe missbraucht
Quelle: Depositphotos

Zero-Day-Leck in Acrobat Reader wird für Angriffe missbraucht

Ein Sicherheitsforscher hat im Acrobat Reader von Adobe ein ungepatchtes Sicherheitsleck gefunden, das bereits seit vier Monaten für Angriffe genutzt wird. Für einen erfolgreichen Angriff genügt es, wenn der User ein präpariertes PDF-Dokument öffnet.
10. April 2026

     

In Adobes PDF-Werkzeug Acrobat Reader existiert eine ungepatchte Zero-Day-Schwachstelle, die mindestens seit vergangenem Dezember von Hackern für Angriffe missbraucht wird. Wie "Bleeping Computer" meldet, machen sich die Angreifer hierfür einen "äusserst raffinierten PDF-Exploit im Fingerpinting-Stil" zunutze.

Entdeckt wurde das Leck vom Sicherheitsforscher Haifei Li, der diese Woche den Sachverhalt publik machte. Gemäss seinen Ausführungen sind die Angriffe seit mindestens vier Monaten im Gang, wobei Daten von kompromittierten Systemen über Acrobat-APIs sowie weitere Exploits gestohlen werden. Für das Zero-Day-Leck in der neuesten Acrobat-Reader-Version ist laut Li derzeit kein Patch verfügbar. Es genüge, dass die angegriffenen User ein präpariertes PDF-File öffnen, weitere Benutzerinteraktionen seien nicht nötig. Der Exploit soll es Angreifern zudem ermöglichen, nicht nur lokale Daten zu stehlen, sondern über nachfolgende RCE-/SBX-Angriffe auch die vollständige Kontrolle über ein System zu übernehmen.


Adobe wurde über den Sachverhalt informiert, doch liegt bis anhin keine Reaktion vor. Acrobat-Reader-Benutzern wird geraten, keine Dokumente von unbekannten Absendern zu öffnen, bis ein Patch seitens des Herstellers veröffentlich wird. Administratoren sollen mögliche Angriffe abwehren können, indem http-Traffic geblockt wird, der im User Agent Header den String "Adobe Synchronizer" enthalt. (rd)


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