Themenschwerpunkt: Alles rund um Meetings und Konferenzen

In der aktuellen Ausgabe von "Swiss IT Magazine" haben wir uns intensiv mit dem Thema Meetings und Konferenzen auseinandergesetzt. Denn spätestens seit der Rückkehr ins Büro nach der Pandemie hat sich der Meeting-Raum gewandelt. Das Sitzungszimmer ist heute lange nicht mehr nur für Treffen in Person da, sondern hält auch für Online-Konferenzen oder sogar Hybrid-Meetings her, in der Teilnehmende sowohl im Raum als auch per Videoschaltung teilnehmen können.
Zur Entwicklung dieses "Hybrid-Hubs" schreibt im Einstiegsartikel Thomas Schäfer, Head of Communication Solution Consulting bei UMB
. Wie die Bedürfnisse der Kunden im Jahr 2026 aussehen, welche Räume mit welchen Lösungen optimal ausgestattet werden und wie modulare Lösungen maximale Flexibilität im Meeting-Raum ermöglichen, ist hier im Artikel von Schäfer zu lesen.
Im Folgeartikel dreht sich alles um die optimale Hardware für das traditionelle Sitzungszimmer, den voll ausgestatteten Hybrid-Hub oder auch fürs Home Office. Wo die Prioritäten bei der Hardware-Wahl liegen sollten und mit welchen Kosten man dabei rechnen muss, ist im Artikel von Peter Müller, Lead Category Pro AV & Communications bei Brack.Alltron an dieser Stelle zu lesen.
Weiter stellen moderne Mittel und Trends Unternehmer auch vor nennenswerte Herausforderungen, darunter Sicherheit und Datenschutz. Der Artikel von Oliver Känzig, Managing Consultant bei Swiss Infosec
, gibt Übersicht über Hosting-Hoheit der Meeting-Daten, verschiedene rechtliche Leitplanken für Unternehmen und listet Do's und Dont's rund um Aufnahmen und Meeting-Dokumentation auf, auf die geachtet werden müssen. Känzigs Artikel findet sich hier.
Auch Michèle Balthasar, Geschäftsführerin von Balthasar Legal, beschäftigt sich in ihrer Kolumne mit dem Thema Datenschutz in Meetings und beleuchtet das Thema Aufzeichnungen in ihrem lesenswerten Beitrag von einem etwas anderen Blickwinkel. Hier geht’s zur Kolumne
der Datenschutz-Expertin.
Für Abonnenten unseres Magazins bietet der Themenschwerpunkt noch zwei weitere spannende Artikel. Im Fallbeispiel mit der Partners Group zeigen wir ein Sitzungszimmer, das den höchsten Ansprüchen gerecht werden muss. Und in einer Marktübersicht präsentieren wir sieben Alternativen von Schweizer Anbietern zu Microsoft Teams und Co.
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(win)