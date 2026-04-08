Studie untersucht Work-Life-Balance von Cyberkriminellen

Für die Veröffentlichung im Darknet wiederum sind Dienstag (358 im Q1 2026) und Mittwoch (342) die beliebtesten Tage. Die restlichen Wochentage folgen danach. Bei den Veröffentlichungen liegen Samstag und Sonntag mit 268 respektive 272 Publikationen auf den letzten beiden Plätzen.Weiter kategorisiert die Studie eine Handvoll der bekanntesten Hacker-Gruppen nach ihren Arbeitsmustern. Qilin etwa "kenne kein Wochenende", so die Autoren – die Gruppe ackert im Schichtbetrieb mit mehreren Teams. The Gentlemen hingegen hat einen recht festen Release-Zyklus: Am Wochenende werden die Hacks durchgeführt und überwiegend am Dienstag veröffentlicht. Lapsus$ veröffentlicht derweil fast nur an Wochenenden. Die Hacker von Akira scheinen derweil eine recht normale Arbeitswoche zu haben und arbeiten vor allem zwischen Montag und Freitag mit einem deutlichen Rückgang am Wochenende. Die Gruppe CL0P kennt keine fixen Arbeitszeiten, dafür projektartige Muster: Mit einer neuen Schwachstelle werden in wenigen Tagen hunderte Opfer angegriffen, danach herrscht manchmal über Wochen hinweg völlige Stille.Die Erkenntnis, die laut der Studie bei den Unternehmen hängen bleiben muss: Vor allem an bei uns traditionell schlecht besetzten Tagen ist das Risiko besonders hoch. "IT-Security darf kein 9-to-5-Job sein. SOC-Teams müssen an Wochenenden und Feiertagen mindestens gleichwertig besetzt sein", so die Autoren. Einen besonderen Fokus haben auch Restrukturierungen wie M&A-Phasen verdient. (win)