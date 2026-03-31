BACS: Cyberangriffe in der Schweiz werden gezielter und komplexer

Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) stuft die Cyberbedrohungslage für die Schweiz weiterhin als hoch ein. Wie aus dem am Sonntag veröffentlichten Halbjahresbericht für das zweite Halbjahr 2025 hervorgeht, bleibt die Zahl der freiwillig gemeldeten Cybervorfälle auf hohem Niveau stabil. Gleichzeitig entwickeln sich die Angriffe weiter und werden gezielter und technisch komplexer.Laut BACS setzen international agierende Tätergruppen vermehrt auf individualisierte Angriffsmethoden und bedienen sich zur Unterstützung Künstlicher Intelligenz. Im zweiten Halbjahr 2025 registrierte die Behörde erneut umfangreiche Voice-Phishing- und Real-Time-Phishing-Kampagnen. Diese seien teils mit betrügerischen Anzeigen in Suchmaschinen kombiniert worden, um Betroffene auf gefälschte Webseiten zu lenken. Dabei würden die Angreifer zunehmend auch lokale Bezüge nutzen, etwa bekannte Treueprogramme grosser Detailhändler. Neu sei ab Sommer 2025 in der Schweiz zudem der Einsatz sogenannter SMS-Blaster beobachtet worden. Diese Geräte simulieren laut BACS Mobilfunkantennen und ermöglichen es, schädliche Kurznachrichten unter Umgehung von Filtersystemen direkt an Mobiltelefone in der Umgebung zu senden.Ransomware bleibt gemäss Bericht eine konstante Bedrohung für Schweizer Organisationen. Im zweiten Halbjahr 2025 wurden 57 entsprechende Fälle gemeldet. Besonders aufgefallen sei die Gruppierung "Akira", deren Aktivitäten sich im Berichtszeitraum verstärkt hätten. Als wichtiger Faktor nennt das BACS die Ausnutzung von Schwachstellen in Geräten von Sonicwall. Hierbei seien Sicherheitsupdates für eine bereits 2024 bekannte Lücke nicht überall konsequent umgesetzt worden.