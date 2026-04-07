Schweizer ICT Branche verliert an Schwung

Auch die einzelnen Segmente entwickeln sich unterschiedlich. Software übernimmt mit 110,4 Punkten neu die Spitzenposition innerhalb der ICT-Branche, verliert gegenüber dem Vorquartal aber 3,5 Punkte. Consulting sinkt um 5,7 Punkte auf 106,9 Punkte, IT-Services um 7,8 Punkte auf 105,7 Punkte. Beide Bereiche bleiben damit über der Wachstumsgrenze. IT-Technology verzeichnet mit minus 18,7 Punkten auf 97,7 Punkte den deutlichsten Rückgang und fällt unter die Marke von 100 Punkten. Positiv entwickelt sich dagegen Consumer Electronics, das um 3,4 Punkte auf 107,1 Punkte zulegt. Noch deutlicher fällt die Erholung im Bereich Imaging, Printing, Finishing aus, der nach dem starken Einbruch im Vorquartal um 38,4 Punkte auf 104,4 Punkte steigt und damit erstmals seit 2023 wieder die Wachstumsgrenze überschreitet."Die Branche wächst weiter, doch die Phase mit sehr starker Dynamik scheint vorerst vorbei zu sein", so Palmisani mit Blick auf die kommenden Quartale. Entscheidend werde nun sein, wie rasch und effizient die Unternehmen KI-Kompetenzen aufbauen, Margen stabilisieren und ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln. Die kommenden Quartale müssten zeigen, wie resilient sich die Branche in dem aktuellen Umfeld behaupten kann. (dow)