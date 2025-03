Swico aktualisiert den Code of Conduct für Hosting Provider

Der Wirtschaftsverband Swico hat eine neue Version des Code of Conduct (CCH) für Hosting-Provider veröffentlicht, wie in einer Mitteilung bekanntgegeben wird. Der CCH wurde an die neuesten rechtlichen und technologischen Entwicklungen angepasst, wie es weiter heisst. Darin festgehalten sind Verfahren wie Notice-and-Notice und Notice-and-Takedown, die auch in internationalen Regelwerken von Internet- und Hosting-Provider-Verbänden anerkannt sind. Swico berücksichtigt dabei Standards aus den USA und der EU – so orientiert sich der CCH beispielsweise an den Vorgaben des Digital Services Act (DSA) der EU. Gleichzeitig stellt Swico sicher, dass Schweizer Prinzipien wie Vertragsfreiheit und Eigenverantwortung gewahrt bleiben.Der Verband bietet auf seiner Website nebst weiterführenden Informationen auch Mustervertragsklauseln sowie Musterschreiben in den Landessprachen sowie auf Englisch an. Swico betont, dass es sich beim CCH um eine freiwillig Selbstregulierung handelt. Der Verband kann jedoch die Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten nicht garantieren und lehnt folglich jede Haftung ab. Die neue Fassung des CCH tritt am 1. April 2025 in Kraft. (dok)