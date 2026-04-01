Vermehrt Phishing-Mails an Ricardo-Erstinserenten

Das Bundesamt für Cybersicherheit stellt einen generellen Trend zu gezieltem Missbrauch von Verkaufsinseraten auf Kleinanzeigenplattformen fest. Neu dabei ist ein ganz bestimmtes Phänomen: Cyberkriminelle zielen insbesondere auf Verkäufer, die erstmals auf Ricardo inserieren. Die Opfer erhalten ein täuschend echt erscheinendes Phishing-E-Mail in korrekter Sprache und mit dem Logo der Plattform – auf den ersten Blick nicht als Fälschung zu erkennen.In einem ersten Schritt nehmen die Angreifer Kontakt mit dem Verkäufer auf und geben sich als potenzielle Käufer aus. Auf diesem Weg gelangen sie an Informationen zum Verkäufer und können den zweiten Schritt starten, den eigentlichen Betrugsversuch. Ein angeblich von Ricardo stammendes E-Mail fordert den Verkäufer dazu auf, sein Konto zu verifizieren. Es sei zwingend erforderlich, auf dieses Mail zu antworten, bevor der Verkauf erfolgen könne. Antwortet der Verkäufer, folgt sofort eine zweite Nachricht mit einem Link oder einen QR-Code, mit dem die Bankverbindung verifiziert werden müsse. Wer darauf reagiert, landet auf einer Phishing-Seite.