Staat soll Regulator und Innovator für Digitalisierung sein

Ein weiteres zentrales Studienergebnis ist ein ausgeprägtes Bedürfnis nach digitaler Souveränität. Auch wenn es etwas kostet, ist die Bereitschaft breit abgestützt, in eigene digitale Infrastrukturen und Lösungen zu investieren. Dies unter anderem, um Abhängigkeiten von internationalen Technologieunternehmen nicht zum Risiko werden zu lassen. Die internationale Tech-Branche wird von den Befragten technologisch, aber auch politisch und gesellschaftlich kritisch beurteilt. So wird etwa künstliche Intelligenz im Alltag von vielen Menschen bereits benutzt, aber es bestehen Sorgen hinsichtlich Kontrolle, Transparenz und Ressourcenverbrauch.Die Studienergebnisse basieren auf einer repräsentativen Befragung der Schweizer Wohnbevölkerung ab 16 Jahren, die vom ersten bis 12. Dezember 2025 gemischt online und telefonisch erfolgte. Insgesamt wurden 1018 Personen befragt. (ubi)