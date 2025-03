Swiss IGF gründet Verein Swiss Internet & Digital Governance

Das Swiss Internet Governance Forum (Swiss IGF) ist neu im Verein Swiss Internet & Digital Governance organisiert. Das Patronat des Bundesamts für Kommunikation (Bakom) bleibt aber auch in neuer Struktur unverändert bestehen. Die Vereinsgründung ermöglicht laut dem Swiss IGF eine breitere Abstützung der Plattform in der nationalen Community und vereinfacht eine langfristige Mitfinanzierung durch Dritte. Den Grundstein dafür legt die Stiftung Mercator Schweiz mit einer "grosszügigen dreijährigen Förderung", die den Aufbau einer von der Community getragenen Struktur zum Ziel hat.Das Swiss IGF ist der nationale Ableger des UN Internet Governance Forum (UN IGF), das 2005 beim UNO-Weltgipfel der Informationsgesellschaft ins Leben gerufen wurde. Seit 2015 bietet das Swiss IGF unter der Schirmherrschaft des Bakom eine zentrale Plattform für den Dialog zu internet- und digitalpolitischen Themen in der Schweiz. "Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutieren auf Augenhöhe die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung in der Schweiz", so der eigene Anspruch. Die Agenda wird durch einen "Call for Issues" bestimmt und die Teilnehmerzahlen steigen laut dem Swiss IGF stetig."Nach zehn Jahren erfolgreicher informeller Aufbauarbeit war der Zeitpunkt reif für diesen Schritt", erklärt Thomas Schneider, Vize-Direktor des Bakom und Mitinitiator des Swiss IGF, mit Blick auf die Vereinsgründung. "Der neue Verein wird die bewährten Grundprinzipien des offenen Dialogs und der inklusiven Beteiligung aller Interessengruppen fortführen."Die Geschäftsführung der neuen Struktur übernimmt Nicolas Zahn. Zahn leitet seit Ende Oktober auch die Swiss Digital Initiative und ist zudem Geschäftsführer von f0t1. "Das Ziel für 2025 ist klar diese neue Struktur zu etablieren und unsere Mitgleiderbasis aktiv auszubauen, auch um den Vorstand an der nächsten Generalversammlung zu erweitern und breiter abzustützen. Ein weiteres wichtiges Ziel wird die Erarbeitung eines nachhaltigen Finanzierungsmodells sein", so Zahn. (sta)