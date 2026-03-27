Vivaldi 7.9 jetzt auch für Mobilgeräte verfügbar

Vor rund einer Woche wurde der für Power-User konzipierte Webbrowser Vivaldi
in der stark überarbeiteten Version 7.9 veröffentlicht ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Jetzt hat die norwegische Softwareschmiede auch die Browser-Versionen für Android und iOS in der aufgefrischten Version 7.9 vorgestellt.
Die iOS-Version kann neu mit zweistufigen Tab-Stapeln aufwarten, ein Feature, das Android-User seit Längerem kennen. In der oberen Zeile befinden sich die Stapel, während in der Zeile darunter die Tabs des gewählten Stapels angezeigt werden. Vivaldi verspricht deutlich mehr Übersicht und Ordnung durch die zweizeilige Darstellung. Weiter bietet Vivaldi 7.9 unter iOS nun eine direkte Importmöglichkeit, um Daten aus Apples Safari-Browser einzulesen. Umstiegswillige können so auf die Schnelle Lesezeichen, Passwörter, Verlauf oder Kreditkarten direkt in Vivaldi importieren.
Eine weitere Neuerung betrifft das "Tägliche Bild", das sich jetzt direkt als Hintergrundbild verwenden lässt. Wer keinen Wert auf ein täglich neues Bild für die Startseite legt, kann dies auch deaktivieren.
Schliesslich wurde in der Android-Version die Unterstützung für Samsung Dex und den Desktop-Modus weiter verbessert. Noch befindet sich dieses Feature allerdings in der Beta-Phase. Vivaldi 7.9 für Mobilgeräte steht per sofort bei Google Play
oder in Apples App Store
zum Download zur Verfügung.
(rd)