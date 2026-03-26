Informaniak stellt Streaming-Radio-Lösung vor

Der Schweizer Cloud-Anbieter Infomanik hat eine Streaming-Lösung
vorgestellt, mit der ein Online-Radio betrieben werden kann. Die Lösung wurde in der Schweiz entwickelt und wird auch ausschliesslich in Schweizer Rechenzentren gehostet. Da Inhalte und Hörerdaten vollständig den Sendern gehören, behalten sie die volle Kontrolle über Verbreitung und Monetarisierung.
Die Streaming-Radio-Lösung integriert eine Auto-DJ-Funktion, mit der ein Sender rund um die Uhr ohne menschliche Interaktion betrieben werden kann. Das Musikprogramm basiert auf automatischen Playlists, die mehrere Kriterien wie Genre oder Jahr kombinieren. Dabei können Sendungen, Jingles oder Werbung über ein visuelles Programmraster mit anpassbaren Wiederholungsintervallen geplant werden.
Die Lösung lässt sich direkt über einen Webbrowser steuern, ein Encoder oder eine Drittsoftware wird nicht benötigt und auch technische Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Radiosender können ihr Webradio zudem ohne Bandbreitenverbrauch an digitale Verbreitungsanbieter übermitteln und die Streams über zertifizierte Werbevermarkter monetarisieren. Ebenfalls verfügbar ist ein Audio-Player, der sich in Websites einbinden lässt, wie auch eine Programmierschnittstelle für den gesamten Dienst.
Die Nutzungskosten beginnen bei 8.10 Franken pro Monat für ein einfaches Online-Radio und reichen bis zu massgeschneiderten Lösungen für professionelle Sender. Alle Funktionen lassen sich während einer 30-tätigen Testphase kostenlos testen.
(rd)