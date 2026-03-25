Swisscom lanciert kostenpflichtige Sicherheitslösung für Private

Swisscom hat mit My Security vorgestellt, ein neues Sicherheitsangebot für Privatkunden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Schutzlösung, die direkt auf dem Swisscom-Router läuft – laut Swisscom dem Ort, wo alle Geräte im Haushalt zusammenlaufen. My Security soll sämtliche verbundenen Geräte im Haushalt automatisch vor Cyberangriffen, Malware und gefährlichen Webseiten schützen.
Dazu werden auf Router-Ebene in Echtzeit Verbindungen sowie Internetadressen auf Bedrohungen überprüft und Schadsoftware, verdächtige Webseiten und Angriffsversuche werden automatisch blockiert. Bei unverschlüsselten Verbindungen prüft das System zudem, ob sensible Daten wie Passwörter ungeschützt übertragen werden. Blockierte Webseiten oder Verbindungen können Nutzerinnen und Nutzer in wieder freigeben, zudem verspricht Swisscom
, dass Inhalte wie etwa der Text in E-Mails nicht analysiert werden.
Wesentlicher Vorteil von My Security ist laut Swisscom
, dass keine zusätzliche Installation auf einzelnen Geräten nötig ist. Da der Schutz direkt auf dem Router aktiv ist, sind laut Telco auch Geräte abgesichert, die in der Regel keinen eigenen Virenschutz haben, etwa Babyphones oder Überwachungskameras.
My Security ersetzt beziehungsweise erweitert das bisherige Sicherheitsportfolio für Privatkunden, zu dem laut Swisscom
bereits Angebote wie Identity Monitor, Callfilter und Internet Guard gehören. Das Portfolio hat vier Stufen: XS, S, M und L. Die Einstiegsvariante My Security XS für 6.90 Franken pro Monat konzentriert sich auf den integrierten Heimnetz-Schutz. My Security S für 9.90 Franken pro Monat schützt auch mobile Geräte und kommt mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen wie Passwortmanager, VPN oder Kinderschutz. My Security M kostet monatlich 19.90 Franken und beinhaltet Support durch Security-Spezialisten und 250 GB Speicherplatz für ein Backup. Und bei My Security XL schliesslich ist für 34.90 Franken pro Monat auch noch eine Internet-Rechtsschutzversicherung enthalten.
(mw)