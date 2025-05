Swisscom lanciert Security-Lösung Beem

Swisscom bringt mit Beem eine neue Cybersecurity-Lösung für Geschäftskunden auf den Markt. Im Gegensatz zu anderen Security-Ansätzen wird Beem direkt in die Netzinfrastruktur des Providers integriert. Zentraler Bestandteil des neuen Services ist das Beemnet. Sobald dieses aktiviert ist, sind sämtliche mit diesem Netz verbundenen Geräte automatisch geschützt. Vom gleichen Schutz profitieren auch alle mit einem Swisscom Internetanschluss verbundenen Geräte und Standorte. Unterstützte Geräte in Drittnetzen oder in öffentlichen WLANs können mithilfe der Beem App mit dem Beemnet verbunden und somit ebenfalls geschützt werden.Swisscom schreibt, dass der gesamte Datenverkehr im Beemnet zahlreiche Sicherheits-Checks durchläuft. Dadurch würde Cyberangriffe abgewehrt und schädliche Inhalte wie Malware blockiert. Für die Kunden sei einzig wichtig zu wissen, dass mit dem Beemnet verbundene Geräte als sicher gelten. Um ferner das Risiko von schwachen Passwörtern zu eliminieren, funktioniert die Authentifizierung mit dem Beemnet ausschliesslich über Passkeys. Darüber hinaus ist der Datenverkehr im Netz stets Ende-zu-Ende verschlüsselt.Die Cybersecurity-Lösung kann gemäss Swisscom einfach über ein Dashboard verwaltet werden und steht in verschiedenen Versionen zur Verfügung, die einen unterschiedlichen Funktionsumfang umfassen:• Essential: Sicheres Surfen im Beemnet• Basic: Sicherer Zugriff auf Geschäftsapplikationen• Plus: Flexibler Schutz und Vernetzung• Premium: Datenabfluss verhindern und Daten schützen mit AIKunden können Beem ab sofort bestellen. (dok)