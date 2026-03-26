Gratis-Unternehmensplattform Apple Business wird lanciert

Apple hat mit Apple
Business eine neue Plattform für Unternehmen vorgestellt, die kostenlos für Unternehmen aller Grössen angeboten wird. Die neue Plattform vereint im Wesentlichen die Funktionen der bisherigen Angebote Apple Business Essentials, Apple Business Manager und Apple Business Connect.
Apple Business ermöglicht die Verwaltung von Geräten (MDM) wie auch die Bereitstellung von Diensten und Apps. Weiter können Anwender geschäftliche E-Mail-, Kalender- und Verzeichnisdienste mit ihren Domains einrichten. Auch wird die Erstellung neuer Accounts durch die Integration von Identitätsdienstanbietern wie Google Workspace, Microsoft Entra ID und anderen ermöglicht. Schliesslich wird auch eine Admin-API bereitgestellt, über die Geräte-, Nutzer-, Audit- und MDM-Dienstdaten bereitgestellt werden.
Dazu verkauft Apple auch weitere Services über die neue Plattform, wie etwa erweiterter iCloud-Speicherplatz, oder das Supportpaket AppleCare+. Dazu gibt es eine entsprechende App, auf der Nutzer von unterwegs Apps installieren, Kontakte abrufen oder Support anfordern können.
Weitere Funktionen betreffen die Verwaltung von Unternehmensdaten in Apple-Karten, Wallet und anderen Apps. Weiter lassen sich Standortkarten mit Fotos und Infos wie Öffnungszeiten versehen, die dann in Apple-Karten, Safari oder Spotlight angezeigt werden. Schliesslich lässt sich das Unternehmens-Branding mit Logo in der Mail-App oder in iCloud Mail, wie auch bei der Annahme von Zahlungen auf dem iPhone präsentieren. Diese Funktionen wurden zuvor via Apple
Business Connect bereitgestellt.
Apple Business ist aus dem nur in den USA verfügbaren Angebot Apple Business Essentials hervorgegangen und wurde speziell auch für kleine Unternehmen ohne eigene IT-Ressourcen konzipiert. Das Angebot geht am 14. April an den Start und wird als kostenloser Service in den USA und in weiteren 200 Ländern lanciert. Nach dem Launch werden Apple Business Essentials, Apple Business Manager und Apple Business Connect eingestellt und Kunden wird keine entsprechende Service-Gebühr mehr verrechnet. Bestehende Daten sollen migriert werden. Die dazugehörende Apple Business App wie auch die Mail-, Kalender- und Verzeichnisfunktionen erfordern iOS 026 beziehungsweise MacOS 26.
(rd)