Apple Business Essentials für KMU wird lanciert

(Quelle: Apple)

13. November 2021 - Für KMU mit bis zu 500 Usern wurde Apple Business Essentials konzipiert. Das Dienstleistungspaket gibt's ab 3 Dollar pro Monat und User und beinhaltet Geräteverwaltung, Support und Speicherplatz.

Apple Business Essentials heisst ein neues Dienstleistungspaket für KMU, das der iPhone-Hersteller jetzt in einer Beta-Version lanciert hat. Das Paket umfasst eine Geräteverwaltung, 24/7-Support sowie Cloud-Speicher, dies alles zum monatlichen Fixpreis. Anvisiert werden KMU mit bis zu 500 Mitarbeitenden.Der neue Dienst soll Unternehmen beim gesamten Geräte-Lebenszyklus unterstützen: Vom Setup über das Onboarding neuer Angestellten bis zum Geräte-Upgrade. Dazu will Apple die Sicherheit gewährleisten und priorisierten Support wie auch sichere Speicher- und Backup-Möglichkeiten bereitstellen.Eine wichtige Rolle bei Apple Business Essentials spielen sogenannte Collections, in welchen IT-Verantwortliche die Einstellungen wie auch die Apps für einzelne User, Usergruppen oder bestimmte Geräte konfigurieren. Wenn man sich nun im Unternehmensnetzwerk anmeldet, werden via Collections automatisch Einstellungen wie VPN-Konfigurationen oder WLAN-Passwörter geliefert. Dazu wird eine dedizierte Apple Business Essentials App aufgespielt, über die sich weitere Apps zuladen lassen.Das KMU-Angebot ist derzeit erst in den USA als kostenlos nutzbare Beta-Version verfügbar. Die Preise beginnen danach bei 3 Dollar pro Gerät und User, wobei hier ein Gerät und 50 GB Speicherplatz inkludiert sind. Für knapp 7 Dollar können bis zu 3 Geräte pro User verwaltet werden und beim Speicher ist das Ende der Fahnenstange bei 200 GB erreicht. Für rund 13 Dollar gibt's schliesslich 2 TB Speicher für ebenfalls drei Geräte pro Anwender. Im Frühjahr 2022 soll Apple Business Essentials generell an den Start gehen. Ob das Angebot dann zeitgleich auf allen Märkten verfügbar ist, ist nicht bekannt. (rd)