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Apple Maps demnächst mit Werbung
Quelle: Apple

Apple Maps demnächst mit Werbung

Schon bald könnte auch in Apples hauseigenem Kartendienst Apple Maps auf eine Suchanfrage hin neben dem Pin zur gesuchten Adresse Werbung für lokale Unternehmen und Gaststätten erscheinen – wie man es sich von Google Maps schon gewohnt ist.
24. März 2026

     

Wie Google, so jetzt auch Apple: Der iPhone-Hersteller will künftig in seinem Kartendienst Apple Maps in den Suchresultaten zu einer Kartenanfrage Werbung respektive gesponserte Einträge unterbringen, wie Mark Gurman von "Bloomberg" berichtet (Paywall). Demnach soll der Werbestart im Sommer 2026 erfolgen, Werbung soll in der App auf dem iPhone und weiteren Geräten, aber auch in der Web-Version von Apple Maps erscheinen.

Die gesponserten Einträge werden kontextsensitiv eingeblendet. Sucht man zum Beispiel ein Restaurant im Ort X mit asiatischer Küche, erscheinen gezielt anzeigen und passenden Restaurants – gesteuert wohl analog zu Google Maps vom Gebot, das das jeweilige Restaurant gegenüber Apple abgegeben hat: Der höchstbietende Werbekunde erscheint an erster Stelle.


Apple selbst möchte mit dem Schritt seine Erlöse aus dem Services-Geschäft steigern, wie Gurman anmerkt: "Apple Inc. bereitet die Einführung von Werbung in seiner Karten-App vor, was Teil einer umfassenderen Strategie ist, mit Dienstleistungen mehr Umsatz zu generieren. Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen könnte eine Ankündigung bereits noch in diesem Monat erfolgen." (ubi)


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