Apple: WWDC findet 2026 vom 8. bis 12. Juni statt

Apple setzt seine Tradition der Worldwide Developers Conference Anfang Juni auch dieses Jahr fort. Die WWDC geht vom 8. bis 12. Juni über die virtuelle Bühne, ergänzt durch eine spezielle Vor-Ort-Veranstaltung am Hauptsitz in Cupertino mit sehr begrenzter Teilnehmerzahl von Entwicklern und Studierenden am 8. Juni.
Zu erwarten sind die Ankündigungen der nächsten Betriebssystem-Generation von Apple
, iOS/iPadOS 27, MacOS 27 und so weiter, jeweils unterlegt mit zahlreichen Sessions für Entwickler und detaillierten Informationen. Die Mitteilung spricht von "beeindruckenden Updates für Apple-Plattformen". Wie schon oft könnte in der Keynote am ersten Veranstaltungstag auch neue Hardware vorgestellt werden – an diesbezüglichen Gerüchten fehlt es allerdings noch. Im Vorfeld der WWDC will Apple weitere Informationen zur Konferenz veröffentlichen, dies über die Apple Developer App, die Website und den Youtube-Kanal von Apple.
Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations bei Apple: "Für uns bei Apple gehört die WWDC zu den spannendsten Momenten des Jahres, da sie unserer weltweiten Entwickler Community die Möglichkeit bietet, für eine inspirierende Woche zusammenzukommen, in der Technologie, Innovation und Zusammenarbeit im Mittelpunkt stehen. Wir können es kaum erwarten, viele von unseren Entwickler:innen online oder persönlich bei einer Veranstaltung zu sehen, die sicherlich eine unserer besten WWDCs aller Zeiten werden wird."
(ubi)