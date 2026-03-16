Keine Änderungen an Liquid Glass in iOS, iPadOS und MacOS 27

iOS 27, iPad OS 27 und MacOS 27 stehen vor der Türe, womit das umstrittene Liquid Glass Design mal wieder zum Thema wird. Die für Kritiker des Designs schlechte Nachricht: Apple
wird wohl kaum grundsätzlich etwas am Design ändern. Nutzer werden sich wohl wohl damit abfinden müssen, Liquid Glass in den kommenden Jahren weiter zu nutzen. Das berichtet
der Apple-Kenner Mark Gurman von "Bloomberg" in seinem aktuellen Newsletter.
Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Offenbar soll Apple an einem Schieberegler in den Settings arbeiten, mit dem der Glaseffekt justiert werden kann. So könnte man künftig nicht mehr nur auf die "Tinted"-Option umschalten, sondern das Liquid Glass Design nach den eigenen Ansprüchen konfigurieren, um die oft angekreidete Leserlichkeit zu verbessern.
(win)