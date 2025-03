Apple WWDC25 findet vom 9. bis 13. Juni statt

Apple hat seine jährliche Entwicklerkonferenz WWDC für 2025 angekündigt. Die WWDC25 wird heuer vom 9. bis zum 13. Juni stattfinden. Live wird im Apple Park in Cupertino am 9. Juni ein Event abgehalten, der ganze Anlass ist auch online kostenlos mitzuverfolgen. Weitere Infos sollen zeitnah folgen.Wie immer will das Unternehmen im Rahmen des Events über neue Tools, Frameworks und Features berichten. Die wohl meisterwartete Ankündigung dürfte aber das komplette Redesign von iOS 19 und iPadOS 19 sowie MacOS sein, welches wohl bevorsteht.Dieses soll in weiten Teilen der Designsprache von VisionOS – dem Betriebssystem der XR-Brille Apple Vision Pro – folgen, wie bereits seit Monaten spekuliert wird. Prominenter Vertreter davon ist etwa der bekannte Leaker Jon Prosser (FPT), der bereits in zwei Videos Einblicke in die neue Benutzeroberfläche gewährt hat (siehe unten). (win)