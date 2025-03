Apple vor radikalem Redesign seiner OS-Oberflächen

Gemäss einem Bericht von "Bloomberg" (Paywall), der sich auf nicht genannte Quellen innerhalb Apple beruft, will Apple das Design der Benutzeroberflächen von iOS, iPadOS und MacOS radikal verändern, dies angelehnt an das User Interface der AR-Brille Vision Pro. Die Änderungen sollen demnach mit iOS und iPadOS 19 sowie mit MacOS 16 (entwickelt unter dem Codenamen Cheer) eingeführt werden. Das Ziel sei ein einheitliches Erlebnis im gesamten Apple-Ökosystem dank grösserer visueller Konsistenz und ein moderneres Aussehen und modernisierte Funktionen der Software.Die Design-Aktivitäten für die neue User Interfaces werden laut dem Bericht von Alan Dye geleitet. Er hat bereits bei Entwicklung von WatchOS und bei iOS 7 mitgewirkt. Es soll aber nicht bloss die Optik der Betriebssysteme generalüberholt werden, sondern auch die Navigation und die Verwaltung der Geräte. Man darf erwarten, dass das Redesign an der kommenden WWDC im Juni gross angekündigt wird. Apple selbst hat die geplante Generalüberholung bisher weder bestätigt noch dementiert. (ubi)