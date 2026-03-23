Erstmals Roadmaps für Thunderbird veröffentlicht

Das Thunderbird-Team hat zum ersten Mal öffentliche Roadmaps
publiziert, die für das breite Publikum konzipiert und dementsprechend in möglichst nichttechnischer Sprache gehalten sind. Die Roadmaps sind aufgeteilt in geplante und schon umgesetzte Neuerungen für die Desktop-, Android- und iOS-Varianten des Mail-Clients sowie für Services. In jeder Kategorie wird unterschieden zwischen aktiv entwickelten, geplanten und bereits umgesetzten neuen Features.
So ist in der Desktop-Roadmap zu lesen, dass im November 2025 der Support für Exchange E-Mail dahingehend vervollständigt wurde, dass nun auch das Erstellen neuer Account via Thunderbird
möglich ist. Das Thema Exchange findet sich auch in den aktuell in Entwicklung befindliche Neuerungen: neu sollen alle Versionen von Exchange und Microsoft 365 unterstützt werden, inklusive Support für Kalender und Adressbuch. Ebenfalls in der Entwicklungsphase sind Verbesserungen bei der Panorama-Datenbank sowie Erweiterungen und Verbesserungen bei den Add-ons APIs.
Geplant ist unter anderem eine Vervollständigung des Account Hub für Erstnutzer und dessen Ergänzung mit einem Customization Wizard, der Nutzer nach dem Erstellen des ersten Mail-Kontos weiter begleitet. Dazu sollen Verbesserungen im User Interface des Kalenders und der Einstellungen sowie gestärkte Verschlüsselung und Sicherheit kommen, etwa beim Support für OpenPGP und S/MIME.
(ubi)