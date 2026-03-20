cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
CISA warnt vor aktiv ausgenutzter Sharepoint-Schwachstelle
Quelle: Depositphotos

CISA warnt vor aktiv ausgenutzter Sharepoint-Schwachstelle

Ein Leck in Microsofts Sharepoint-Plattform wird aktuell aktiv für Angriffe missbraucht. Entsprechende Sicherheitsupdates hat Microsoft bereits im Januar veröffentlicht.
20. März 2026

     

Die US-amerikanische Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) warnt einem Bericht von "Bleeping Computer" zufolge vor einer im Januar gepatchten Sharepoint-Sicherheitslücke, die aktuell für Angriffe missbraucht wird. Das unter der Kennung CVE-2026-20963 laufende Leck betrifft Sharepoint Enterprise Server 2016, Sharepoint Server 2019 wie auch die Sharepoint Server Subscription Edition. Das Leck soll es Angreifern ohne Administrationsrechte ermöglichen, ohne grossen Aufwand auf nicht gepatchten Systemen Remote-Code auszuführen.


Die Sicherheitsbehörde hat die Schwachstelle nun zu ihrem Katalog der aktiv ausgenutzten Sicherheitslecks hinzugefügt und alle zivilen Bundesbehörden angewiesen, ihre Server bis zum 21. März zu sichern. Die Sicherheitsupdates für die genannten Sharepoint-Versionen wurden im Rahmen von Microsofts Januar-Patch-Veröffentlichung ausgeliefert. Für die ebenfalls vom Leck betroffenen Sharepoint-Versionen 2007, 2010 und 2013 liegt das Support-Ende bereits länger zurück und es wurden keine entsprechenden Updates veröffentlicht. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Sharepoint-Phishing trifft auch die Schweiz

 9. Februar 2026 - Das Bundesamt für Cybersicherheit warnt vor einer weltweiten Phishing-Welle rund um geteilte Dateien auf Sharepoint, die auch in der Schweiz beobachtet wird. Die Angreifer nutzen dabei echte Sharepoint-Links und versuchen am Ende, Microsoft-Zugangsdaten samt Zwei-Faktor-Codes abzugreifen.

Microsoft streicht Einzel-Lizenzen für Sharepoint und OneDrive

 4. Februar 2026 - Ab Juni 2026 stehen Neukunden keine Stand-alone-Lizenzen für Sharepoint und OneDrive mehr zur Verfügung. Bestehende Verträge laufen einige Zeit später aus.

Hacker umgehen Sharepoint‑Patch mit minimalem Aufwand

 29. Juli 2025 - Ein einziger zusätzlicher Schrägstrich in einer URL genügt, um Microsofts Juli-Patch für die kritischen Sharepoint-Zero-Day-Lücken CVE-2025-49704 und CVE-2025-49706 vollständig unwirksam zu machen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
UMB kreiert Zeit für inspirierende Meetingkultur bei BLS
Automatisierung braucht Prozesswissen
IDP: Wenn Dokumente zu Daten werden
MIT SCION ZAHLUNGSDIENSTE SICHERN
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER