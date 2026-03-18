Schweiz holt beim Glasfaserausbau auf

Die Schweiz findet in Sachen Glasfaserausbau langsam den Anschluss. Im Vergleich zum europäischen Durchschnitt hat das Land aber weiterhin noch etwas Aufholbedarf, wie aktuelle Zahlen des FTTH Council Europe zeigen. Die Auswertung mit Stand Mitte 2024 bescheinigte der Schweiz noch einen Glasfaserausbau von gerade einmal 58 Prozent, der Rest Europas lag damals bei 75 Prozent. Rund ein Jahr später, im September 2025, zeigt sich schon eine deutlich bessere Situation: Während man in Europa durchschnittlich bei 79 Prozent FTTH-Abdeckung liegt, hat die Schweiz auf respektable 72 Prozent aufgeholt. Der Wert ergibt sich aus der Abdeckung von 4,1 Millionen Haushalten gemäss BFS. Wenn die Abdeckung anhand der 5,5 Millionen Wohnungen und Geschäfte gemessen wird, kommt die Schweiz auf eine Abdeckung von 54 Prozent.Die Take-up Rate, also die tatsächliche Nutzung der Glasfaseranschlüsse, liegt hierzulande bei 51 Prozent (EU-Durchschnitt: 54 %). Das ist zwar nicht besonders hoch, der jüngst schneller voranschreitende Ausbau der Infrastruktur dürfte hier wohl einen gewissen Einfluss haben.