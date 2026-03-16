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Bechtle-Assessment bewertet digitale Souveränität
Quelle: Bechtle

Bechtle-Assessment bewertet digitale Souveränität

Mit dem Bechtle Index of Sovereignty hat der IT-Dienstleister ein Assessment vorgestellt, das eine Bewertung der digitalen Souveränität ermöglicht. Das Assessment ist per sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.
16. März 2026

     

Das Systemhaus Bechtle hat ein Assessment zur Bestimmung der digitalen Souveränität vorgestellt. Mit dem Bechtle Index of Sovereignty, kurz BIoS, haben Unternehmen und Organisationen die Möglichkeit, ihren individuellen Reifegrad digitaler Souveränität datenbasiert zu ermitteln. Eine von Bechtle entwickelte Software sorgt für eine systematische Bewertung zentraler Geschäftsprozesse, wobei die Software tatsächliche Veränderungen wie auch Szenarien abzubilden vermag.


Das Assessment analysiert die Datenhoheit sowie die technologische Unabhängigkeit und Kompetenzen entlang der zentralen Geschäfts- und Verwaltungsprozesse. Im Kern liefert das Assessment eine softwarebasierte Evaluation von IT-Komponenten und Anwendungsservices auf Basis eines umfassenden Kriterienkatalogs und einer KI-gestützten Datenaggregation. Dazu erfolgt eine standardisierte Erhebung der verfügbaren Kompetenzen, die als wichtiger Gradmesser für Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit in das Bewertungsmodell einfliessen. Das gesamte Assessment wird von der initialen Phase bis zum Abschlussbericht mit Handlungsempfehlungen von Bechtle-Consultants begleitet.

Bechtle startet mit dem Souveränitäts-Assessment in Deutschland, Österreich und der Schweiz, weitere Länder sollen folgen. (rd)


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