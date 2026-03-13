Wordpress lässt sich neu persistent im Browser betreiben

Das beliebte Open-Source-CMS Wordpress
wurde in der neuen Version my.wordpress.net vorgestellt, die vollständig und persistent im Browser läuft. Wie die Macher in einem Blog-Beitrag
erklären, erfordert die neue Version keine Anmeldung, keinen Hoster und auch keine Domain-Registrierung. Die neue Version arbeitet mit der Technologie von Wordpress Playground und läuft als lokale Instanz beim User.
Beim Aufruf der Site my.wordpress.net muss man sich allerdings gedulden, da das Laden und Initialisieren über eine Minute benötigt. Daraufhin bekommt man zu Anschauungszwecken die Möglichkeit, Inhalte ab einer beliebigen Webseite zu laden, worauf auf dieser Basis eine typische Wordpress-Site erstellt wird.
Das ganze System eignet sich natürlich auch, um Themes oder Plug-ins zu testen oder auch einfach, um Wordpress ohne Aufwand auszuprobieren. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass die Wordpress-Site über das Internet nicht erreichbar ist. Auch ist die Installation nicht für hohes Traffic-Aufkommen oder Performance ausgelegt. Im Auge behalten muss man auch, dass der Speicherplatz auf 100 MB begrenzt ist und dass alle Daten verloren sind, wenn der Browser-Cache gelöscht wird.
(rd)