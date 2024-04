Wordpress 6.5 bringt neue Font Library und Dev Tools

Wordpress ist in der neuen Version 6.5 – Nickname "Regina" – erschienen. Die neue Version punkte ganz besonders durch stark verbesserte Details, so Wordpress . Dazu gibt’s auch neue Tools für Entwickler.Neu ist etwa eine neue Font Library, mit der die Verwaltung der auf einer Website genutzten Schriftarten vereinfacht werden soll, ohne in den Code eingreifen zu müssen. Weiter ist die Revisions-Funktion nun auch für Templates und Template Parts verfügbar und es gibt ein paar neue Tools für die Konfiguration von Hintergrundbildern. Dazu gibt’s neue Data Views, mit denen sich Pages, Templates, Pattern und Template Parts einsehen und im Bulk ändern lassen sowie ein verbessertes UI für das Einfügen von Links.